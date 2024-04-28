Bahreyn Dışişleri Bakanı, Suriye lideri Esed ve Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

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Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani'nin, ülkesinin ev sahipliği yapacağı 33. Arap Birliği Zirvesi hazırlık çalışmaları kapsamında Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldiği belirtildi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Zeyyani, Suriye'de Esed, Lübnan'da da Mikati ile bir araya geldi.

Esed-Zeyyani görüşmesinde, Bahreyn'de 16 Mayıs'ta düzenlenecek zirve ve gündemi ele alındı. Zeyyani ayrıca, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile de görüştü.

Zeyyani'nin Mikati ile gerçekleşen görüşmesinde de Arap Birliği zirvesi değerlendirildi. Mikati, zirvenin başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zeyyani, 23-24-25 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Katar ve Kuveyt'i ziyaret ederek bu ülkelerdeki yetkililerle bir araya gelmişti. Bu görüşmelerde, Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları ele alınmıştı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife 26 Mart'ta, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'i mayıs ayında yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne katılmaya davet etmişti.

Esed, geçen yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne de katılmıştı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de askıya alınmış, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te düzenlenen toplantıda Suriye'nin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.