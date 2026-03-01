MANAMA, 1 Mart (Xinhua) -- Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na bir insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, saldırıda maddi hasar meydana geldiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Bakanlık pazar günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiğini, bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve gerekli tüm önlemlerin derhal alındığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Bahreyn Havalimanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?