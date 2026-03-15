Bahreyn, İran'ın 125 Füzesi ve 211 İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
Bahreyn, İran'ın 125 Füzesi ve 211 İHA'sını Düşürdü

15.03.2026 15:01
Bahreyn, İran'dan gelen 125 füze ve 211 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ile 211 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 125 füze ve 211 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, Bahreyn'in İran saldırılarına karşı mücadele edeceği vurgulandı.

Balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Güncel Bahreyn, İran'ın 125 Füzesi ve 211 İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahreyn, İran'ın 125 Füzesi ve 211 İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
