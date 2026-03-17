Bahreyn, İran'ın 129 Füze ve 233 İHA Saldırısını Önledi
Bahreyn, İran'ın 129 Füze ve 233 İHA Saldırısını Önledi

17.03.2026 16:33
Bahreyn, İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu.

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 129 füze ile 233 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 129 füze ve 233 İHA saldırısının engellendiği" belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İstanbul, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Advertisement
