Bahreyn ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Bahreyn ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Vurgusu

09.06.2026 17:00
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Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Halife ve ABD BM Temsilcisi Waltz, işbirliğini ele aldı.

Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Tümgeneral Şeyh Nasır bin Hamed Al Halife ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Halife ve Waltz, başkent Manama'da bir araya geldi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Halife ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Bahreyn ile ABD arasındaki işbirliği ve ortak ilgi alanına giren konuları masaya yatırdı.

Al Halife ve Waltz, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, iki ülke arasında koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Şeyh Nasır bin Hamed Al Halife, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çabaların artırılmasının önemine dikkati çekti.

Bahreyn ile ABD arasında 2024 yılında imzalanan Kapsamlı Güvenlik Entegrasyonu ve Refah Anlaşmasının Genişletilmesine İlişkin Ortak Bildiri'nin, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi açısından önemli bir temel oluşturduğunu ifade eden Al Halife, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kenneth Waltz, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Bahreyn, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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