Bahreyn ve İngiltere İlişkileri Görüşüldü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve stratejik ortaklığın seyri ile bunların geliştirilmesinin yollarını görüştüğü bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakan Zeyyani, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler, İran'ın Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik saldırılarının yansımaları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı uluslararası deniz trafiğine kapatması ve bu konudaki bölgesel ve uluslararası çabalar değerlendirildi.

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, İran'ın bölgedeki tüm düşmanca faaliyetlerini derhal durdurması ve boğazı yeniden açmasının önemi vurgulanarak, bunun küresel ekonomi, uluslararası ticaret ile enerji ve gıda tedarikinin korunması açısından gerekliliğine işaret edildi.

Bahreyn'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği ve nisan ayındaki dönem başkanlığı kapsamında iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun güçlendirilmesinin de ele alındığı görüşmede, bölge güvenliği ve istikrarının korunması için ikili işbirliğinin artırılması ve çabaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.