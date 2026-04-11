Bahreyn ve İngiltere İlişkileri Görüşüldü
Bahreyn ve İngiltere İlişkileri Görüşüldü

11.04.2026 22:20
Bahreyn Dışişleri Bakanı, İngiltere ile stratejik ortaklık ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve stratejik ortaklığın seyri ile bunların geliştirilmesinin yollarını görüştüğü bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakan Zeyyani, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve stratejik ortaklığın seyri ile bunların geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler, İran'ın Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik saldırılarının yansımaları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı uluslararası deniz trafiğine kapatması ve bu konudaki bölgesel ve uluslararası çabalar değerlendirildi.

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, İran'ın bölgedeki tüm düşmanca faaliyetlerini derhal durdurması ve boğazı yeniden açmasının önemi vurgulanarak, bunun küresel ekonomi, uluslararası ticaret ile enerji ve gıda tedarikinin korunması açısından gerekliliğine işaret edildi.

Bahreyn'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği ve nisan ayındaki dönem başkanlığı kapsamında iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun güçlendirilmesinin de ele alındığı görüşmede, bölge güvenliği ve istikrarının korunması için ikili işbirliğinin artırılması ve çabaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, İngiltere, Güvenlik, Bahreyn, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
