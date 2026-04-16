Bahri Dinar Anıldı

16.04.2026 15:24
Edirne'nin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının 2. yılında Selimiye Meydanı'nda anıldı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının 2. yılında anıldı.

Vali Yunus Sezer, 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen saldırıların üzüntüsünü milletçe yaşamaya devam ettiklerini belirterek, olaylarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Vali Sezer, 2 yıl önce bugün anmanın yapıldığı aynı alanda merhum Dinar ile Turizm Haftası programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinar'ın Edirne'nin tanıtımına ömrünü adadığını vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Bu hafta Turizm Haftası ve Edirne'miz bir turizm şehri. Bahri Dinar'ı hiç beklemediğimiz bir anda kaybettik. O, Edirne'nin gülen yüzüydü, gerçek bir turizm elçisiydi. Edirne hem kültürü hem tarihi hem gastronomisi hem de deniz turizmiyle bir Balkan başkentidir. Birkaç yıl içerisinde ziyaretçi sayısının 20 milyonlara ulaştığını hepimiz göreceğiz. Edirne Sarayı'nın ihya edilmesi, tarihi yapıların ayağa kalkması, gastronominin çeşitlenmesi ve konaklarımızın restorasyonuyla beraber buranın sadece Türkiye'nin veya Balkanlar'ın değil, dünyanın en önemli turizm rotalarından biri haline geldiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise Bahri Dinar'ın Turizm Haftası etkinliklerinin simge isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Her Turizm Haftası'nda, her etkinliğimizde gözlerimiz onu arıyor. Bugün Bahri ağabeyimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Anma programında, üzerinde "Turizm elçisi Bahri Bey/Edirne'ye gel ciğerimi ye" yazılı ciğerci önlüğünü giyen Vali Sezer, tava başına geçerek pişirdiği ciğerleri katılımcılara ikram etti.

Bahri Dinar kimdir?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1961'de doğan Bahri Dinar, gençlik yıllarında İstanbul ve Türkiye'nin güneyindeki turizm tesislerinde çalışarak deneyim kazandı. 1990'dan itibaren Edirne'deki ciğer dükkanlarında görev yapan Dinar, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneğini kurarak uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

Katıldığı televizyon programları, uluslararası fuarlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle kentin tanıtımına sağladığı üstün katkılar dolayısıyla Edirne Belediye Meclisi tarafından Dinar'a vefatından 1,5 ay önce "Edirne Turizm Elçisi" payesi verildi.

Ömrünü Edirne'nin ve meşhur tava ciğerinin dünya çapında tanınmasına adayan Dinar, 19 Nisan 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat etti.

Kaynak: AA

Advertisement
