Bahşılı'da koruyucu aile hizmetleri farkındalık programı düzenlendi - Son Dakika
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Bahşılı'da koruyucu aile hizmetleri farkındalık programı düzenlendi

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Bahşılı\'da koruyucu aile hizmetleri farkındalık programı düzenlendi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Koruyucu Aile Hizmetleri Farkındalık Faaliyetleri kapsamında program düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Koruyucu Aile Hizmetleri Farkındalık Faaliyetleri kapsamında program düzenlendi.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nun salonunda düzenlenen programa, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kayhan Canal, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çocukların aile ortamında bakım ve gelişimlerinin desteklenmesi ve koruyucu aile hizmetine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
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