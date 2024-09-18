BAİBÜ'de Gençlik Festivali

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı açılışında gençlik festivali düzenlenecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Eylül-23 Ekim'de Gölköy kampüsünde sanatsal ve sportif etkinlikleri içeren gençlik festivali gerçekleştirileceği belirtildi.
Festivalin, haftanın 4 günü öğrencileri sanat atölyeleri, sinema, konser ve benzeri etkinliklerde bir araya getireceği anlatılan açıklamada, gençlerin, ders dışında kalan zamanlarını arkadaşlarıyla gönüllerince eğlenerek geçireceği ifade edildi.
Açıklamada, pop, caz, klasik müzik, Türk sanat müziği konserlerinden açık hava sinemalarına, geleneksel ve çağdaş sanat atölyelerinden kareoke ve piknik etkinliğine kadar geniş yelpazede festival coşkusunun yaşanacağı kaydedildi.
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