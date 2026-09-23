BAİBÜ Rektörü Yiğit ilk derste ceket ve kravatını çıkarıp öğrencilere seslendi - Son Dakika
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BAİBÜ Rektörü Yiğit ilk derste ceket ve kravatını çıkarıp öğrencilere seslendi

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BAİBÜ Rektörü Yiğit ilk derste ceket ve kravatını çıkarıp öğrencilere seslendi
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BAİBÜ 2026-2027 akademik yılının ilk dersini Rektör Prof. Dr. Faruk Yiğit verdi. Yiğit, resmi kıyafetin bariyer olmaması için ceket ve kravatını çıkarıp öğrencilere başarısızlıktan korkmamalarını ve sorgulayıcı olmalarını söyledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) 2026-2027 akademik yılının ilk dersini Rektör Prof. Dr. Faruk Yiğit verdi.

Üniversitenin Gölköy yerleşkesinde yer alan Kongre Merkezinde düzenlenen "İlk Ders Rektörden" etkinliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, üniversitenin kurumsal vizyonunu ve eğitim kalitesini yansıtan tanıtım filmi de izletildi.

Yiğit, akademik yılın ilk dersinde öğrencileri tanımak için burada olduğunu belirterek, "Eğer müsaade ederseniz karşınızda rektörünüz olarak değil ağabeyiniz, büyüğünüz olarak konuşmak istiyorum. Yine müsaade ederseniz bu resmi kıyafeti aramızda bariyer olmaması için çıkartmak istiyorum." dedi.

Ceketini ve kravatını çıkartmasının ardından sahnenin kenarına oturan ve üniversite eğitiminin yalnızca diploma alma süreci olmadığını belirten Yiğit, öğrencilerin sorgulayan, üreten ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkati çekti.

Yiğit, öğrencileri soru sormaktan korkmamaları gerektiğini ifade ederek, "Başarısız olmaktan korkmayın. Önemli olan başarısızlıklardan ders almak, tekrar etmek, tekrar denemek, doğru soruları sormayı öğrenmek. Bilim genellikle doğru cevaplar üzerine inşa olmuyor. Tam tersine doğru soruyu sorabildiğimiz sürece yeni şeyleri keşfedebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin her zaman açık sözlü olması gerektiğini vurgulayan Yiğit, üniversitede farklı düşüncelere her zaman açık olduklarını dile getirdi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programa, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Faruk YiğitRektörEğitimGüncelSon Dakika

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