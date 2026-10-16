Baja California'da suda sürüklenen en az 16 kişi kurtarıldı, arama sürüyor - Son Dakika
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Baja California'da suda sürüklenen en az 16 kişi kurtarıldı, arama sürüyor

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ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Chris Sappey, Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında suda sürüklenen en az 16 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılanlardan birinin teknede 27 kişi olduğunu söylediğini, deniz aracına rastlanmadığını ve diğer kişilerin arandığını belirtti.

LOS Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında suyun üzerinde sürüklenen en az 16 kişinin kurtarıldığı, yetkililerin ise diğer kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Chris Sappey, yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.00 civarında Baja California kıyısı açıklarında sürüklenen birkaç kişiyi fark ettiklerini aktardı.

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu en az 16 kişinin kurtarıldığını ifade eden Sappey, bu kişilerin neden suda olduklarının henüz netleşmediğini ve herhangi bir deniz aracına rastlanmadığını söyledi.

Sappey, kurtarılanlardan birinin teknede toplam 27 kişinin bulunduğunu söylediğini aktardı.

Göçmenler, sıkı şekilde korunan kara sınırlarından geçmek yerine kaçakçıların sunduğu riskli bir alternatif olan deniz yolunu tercih edebiliyor.

"Panga" adı verilen küçük tekneler, gece yarısı Meksika'dan yola çıkıp bazen kuzeye doğru yüzlerce mil (kilometre) yol katedebiliyor.

Son yıllarda Kaliforniya'ya doğru ilerleyen göçmen teknelerinin alabora olduğu birçok olay yaşandı.

Kaynak: AA
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