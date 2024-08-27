Bakan Aşkın Bak, İskenderun'daki Yurtlarda İncelemelerde Bulundu

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BAKAN AŞKIN BAK: DEPREM BÖLGEMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ (5)

İSKENDERUN'DAKİ YURTLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi ile birlikte İskenderun'daki yurtlarda incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yapım çalışmaları hakkında Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'ten bilgi alıp, binaları gezdi.