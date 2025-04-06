Bakan Bak'tan, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi." ifadelerini kullandı.

Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda sarf ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Siz o cuntacılık işlerini bizden iyi bilirsiniz. Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi. Milletin iradesini yok sayanlar, bu millete hem özür hem de ahlaklı siyaset borçlular."