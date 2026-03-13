Bakan Bak'tan Ramazan Sokağı Ziyareti - Son Dakika
Bakan Bak'tan Ramazan Sokağı Ziyareti

Bakan Bak\'tan Ramazan Sokağı Ziyareti
13.03.2026 01:16
Osman Aşkın Bak, KKTC'deki 'Ramazan Sokağı'nı gezdi, spor ambargosunu eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da kurulan "Ramazan Sokağı"nı gezdi.

Bak ve beraberindeki heyetin "Ramazan Sokağı" ziyaretine, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC'den yetkililer eşlik etti.

"Ramazan Sokağı"nda Başbakan Ünal Üstel ile stantları ziyaret eden Bakan Bak, semazenlerin gösterilerini izledi."

Bak, burada yaptığı konuşmada, Lefkoşa "Ramazan Sokağı"na gelince kendisini Sultan Ahmet Meydanı'nda hissettiğini belirterek, bölgede restorasyonu yapılan tarihi eserlerin zenginliğine işaret etti.

Sporda KKTC'ye ambargo uygulanmasını eleştiren Bak, Türkiye ile KKTC'nin bunları aşmak için ortak çalışma yürüttüğünü, Kıbrıs Türk halkının çeşitli branşlardaki sporcularının Türk milli takımlarında değerlendirildiğini söyledi.

Bak, Türkiye'nin ve Türk milletinin dünyanın her yerinde mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Hep beraber güçlü olacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne hesap soramaz. KKTC yalnız değildir. Bölgemizde sahada olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu coğrafyada son olan olayları görüyorsunuz. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti mazlumların yanındadır. Türk milleti mazlumların yanındadır." dedi.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bak'tan Ramazan Sokağı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

