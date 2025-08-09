Bakan Bak'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde 'Terörsüz Türkiye' süreci Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacak. Dolayısıyla bu noktada da hepimize önemli görevler düşüyor. Bunun için de hepimizin çok gayretli çalışması gerekiyor." dedi.

Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bak, Diyarbakır ziyaretinin çok heyecanlı ve coşkulu geçtiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Diyarbakır'ın çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Bak, kentte bu enerjiyi ve sinerjiyi gördüklerini aktardı.

Bakan Bak, teşkilatlarının bu süreçte heyecanının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sahanın etkin şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Teşkilatlarımıza da görev düşüyor. Bu süreci anlatmamız lazım. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde 'Terörsüz Türkiye' süreci Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacak. Dolayısıyla bu noktada da hepimize önemli görevler düşüyor. Bunun için de hepimizin çok gayretli çalışması gerekiyor. Teşkilatlarımıza ve bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu sinerjiyi ve enerjiyi hep beraber ileriye taşımamız lazım, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Birlik beraberliğimizi güçlendirerek bu süreci başarıyla yürüteceğiz."

Diyarbakır'da 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatına başlayacaklarını anlatan Bak, bu yatırımın üniversitede okumaya gelen gençlerin daha güzel ve rahat ortamlarda barınmaları için yapılacağını kaydetti.

Bak, "Bağlar ilçesinde spor tesisi yatırımları var. İlçelerimizde yarı olimpik yüzme havuzu talepleri var. Onlara başlayacağız. Yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırımı hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl Diyarbakır'a kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber çalışacağız. Gençlik merkezi inşaatlarımız olacak. Onları da gerçekleştireceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Diyarbakır'da güzel işler ve güzel şeyler olacak." diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler de birer konuşma yaptı.