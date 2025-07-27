GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini açıkladı.
Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Bak: Yurtlar Yangın Mağdurlarına Açık - Son Dakika
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