Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturaları konusunda desteklerin bütçe imkanları çerçevesinde devam edeceğini belirtti ve artan dünya fiyatlarına karşı vatandaşları korumaya devam edeceklerini vurguladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
11.09.2024 12:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan Fatura Desteği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?