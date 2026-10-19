Bakan Bayraktar, enerji güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, enerji güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı

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Bakan Bayraktar, enerji güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı
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Bakan Bayraktar, Milli Güvenlik Konferansları'nda 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' sunumu yaptıklarını açıkladı. Sunumda enerji vizyonu, hedefler ve arz güvenliği için stratejik adımlar paylaşıldı; enerji güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğu vurgulandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, en kritik gündem maddelerimizden biri olan 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, en kritik gündem maddelerimizden biri olan 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Enerji vizyonumuzu, gelecek hedeflerimizi ve enerji arz güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik stratejik adımlarımızı paylaştık; kurumlar arası istişare ve güçlü koordinasyonun bu süreçteki önemini vurguladık. Enerji güvenliğinin aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çektik. Devletimizin güvenlik yaklaşımını pekiştiren, kurumlar arası eş güdüm ve farkındalığı artıran bu buluşmayı hayata geçiren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
PolitikaGüvenlikTürkiyeEkonomiEnerjiGüncelSon Dakika

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