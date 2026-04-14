Bakan Bayraktar: Enerji Fiyatlarında Yıl Sonuna Kadar Artış Hedeflenmiyor

Bakan Bayraktar, ABD-İsrail- İran hattındaki gerilimin enerji piyasalarını olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürecin hesapları bozduğunu ifade etti. Hedeflerinin yıl sonuna kadar doğal gaz fiyatlarında artış yapmadan ilerlemek olduğunu söyledi. Artan maliyetlere rağmen vatandaşın korunması için konutlarda doğal gaz faturalarına destek verildiğini vurgulayan Bayraktar, devletin bu kapsamda ciddi bir mali yük üstlendiğini kaydetti.

Küresel enerji piyasalarındaki belirsizliğin sürdüğünü belirten Bayraktar, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki risklerin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını dile getirdi. Türkiye'nin bu hattı doğal gazda kullanmadığını, petrolde ise sınırlı bir paya sahip olduğunu belirtti. Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemine de değinen Bayraktar, devletin yıl sonuna kadar yaklaşık 600 milyar liralık vergi gelirinden feragat ettiğini ve bu uygulama olmasaydı benzin ve motorin fiyatlarının ciddi oranda artabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine ilişkin bilgi veren Bayraktar, depolama kapasitesinin güçlü olduğunu ve Silivri ile Tuz Gölü depolarında doluluk oranının yüzde 70'in üzerinde seyrettiğini söyledi. LNG yatırımları sayesinde tedarik çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, geçen yıl 13 farklı ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz temin edildiğini aktardı.

Doğal gaz destek sisteminde yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklayan Bayraktar, desteklerin daha hedefli hale getirileceğini ifade etti. İhtiyaç sahibi olmayan kesimlerin sistem dışına çıkarılacağını, özellikle düşük gelirli ve emekli vatandaşlara yönelik desteğin artırılacağını belirtti. Ayrıca, tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen gazın üretime alınmasıyla önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Halihazırda yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılandığını belirterek, bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla artmasının hedeflendiğini dile getirdi.