Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar: Enerji Fiyatlarında Yıl Sonuna Kadar Artış Hedeflenmiyor

14.04.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, ABD-İsrail-İran geriliminin enerji piyasalarını olumsuz etkilediğini, doğal gaz fiyatlarının artırılmadan yıl sonuna kadar korunduğunu ve devletin önemli mali yükler üstlendiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, ABD-İsrail- İran hattındaki gerilimin enerji piyasalarını olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürecin hesapları bozduğunu ifade etti. Hedeflerinin yıl sonuna kadar doğal gaz fiyatlarında artış yapmadan ilerlemek olduğunu söyledi. Artan maliyetlere rağmen vatandaşın korunması için konutlarda doğal gaz faturalarına destek verildiğini vurgulayan Bayraktar, devletin bu kapsamda ciddi bir mali yük üstlendiğini kaydetti.

Küresel enerji piyasalarındaki belirsizliğin sürdüğünü belirten Bayraktar, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki risklerin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını dile getirdi. Türkiye'nin bu hattı doğal gazda kullanmadığını, petrolde ise sınırlı bir paya sahip olduğunu belirtti. Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemine de değinen Bayraktar, devletin yıl sonuna kadar yaklaşık 600 milyar liralık vergi gelirinden feragat ettiğini ve bu uygulama olmasaydı benzin ve motorin fiyatlarının ciddi oranda artabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine ilişkin bilgi veren Bayraktar, depolama kapasitesinin güçlü olduğunu ve Silivri ile Tuz Gölü depolarında doluluk oranının yüzde 70'in üzerinde seyrettiğini söyledi. LNG yatırımları sayesinde tedarik çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, geçen yıl 13 farklı ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz temin edildiğini aktardı.

Doğal gaz destek sisteminde yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklayan Bayraktar, desteklerin daha hedefli hale getirileceğini ifade etti. İhtiyaç sahibi olmayan kesimlerin sistem dışına çıkarılacağını, özellikle düşük gelirli ve emekli vatandaşlara yönelik desteğin artırılacağını belirtti. Ayrıca, tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen gazın üretime alınmasıyla önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Halihazırda yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılandığını belirterek, bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla artmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, İsrail, Çevre, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:56:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Enerji Fiyatlarında Yıl Sonuna Kadar Artış Hedeflenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.