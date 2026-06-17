Bakan Bayraktar Romanya'da Türk Toplumu ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar Romanya'da Türk Toplumu ile Buluştu

17.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence şehrinde Türk toplumu ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya ziyareti kapsamında Köstence'de yaşayan Türk toplumu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Romanya ziyaretimiz kapsamında, tarihi ve kültürel bağlarımızın kök saldığı Köstence'de kıymetli soydaşlarımızla ve iş insanlarımızla bir araya geldik. Balkanlar ile aramızda güçlü bir gönül köprüsü inşa eden soydaşlarımız ve iş insanlarımız, ikili iş birliğimizi daha ileri taşımakla kalmıyor; aynı zamanda faaliyetleriyle Romanya'nın ekonomik hayatına da önemli katkılar sunuyor."

Ülkenin gelişiminde kilit bir rol üstlenen vatandaşlarımızın bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, kalbi Türkiye ile atan, kültürümüzü ve değerlerimizi gururla yaşatan tüm vatandaşlarımızın devlet olarak daima yanındayız. Gönülden misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Alparslan Bayraktar, Diplomasi, Politika, Köstence, Romanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar Romanya'da Türk Toplumu ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:00:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar Romanya'da Türk Toplumu ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.