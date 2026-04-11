Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltıyor ve Yeni Keşifler Hedefliyor

Bakan Bayraktar, Kayseri'de düzenlenen AK Parti Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir enerji krizi yaşandığını ve süresinin belirsiz olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2016'ya kadar doğal gaz ve petrol aramalarını yabancı ortaklarla yaptığını, ancak artık kendi gemileri, mühendisleri ve teknisyenleriyle, özellikle mavi vatanda, Akdeniz ve Karadeniz'de yoğun bir arama programına karar verdiğini vurguladı. Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemileriyle dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülke olduğunu belirtti.

2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını hatırlatan Bayraktar, 2023'te Sakarya Gaz Sahası'ndan alınan gazın Zonguldak'a getirilerek yakıldığını ve şu anda 4 milyon hanede kullanıldığını ifade etti. Dışa bağımlılığın azaltılmaya başlandığını, 2026'da 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini, 2028'de ise 16-17 milyon hanenin doğal gazının Karadeniz'den karşılanacağını açıkladı. Karadeniz'de yeni sondajlara başlandığını ve farklı coğrafyalarda arayışların süreceğini ekledi.

Bayraktar, Somali'deki çalışmalara değinerek, mazlum milletlere destek olarak daha adil bir dünya için çaba gösterdiklerini söyledi. Gabar Dağı'ndaki petrol arama faaliyetlerinden bahsederek, günde 80 bin varillik üretimle ülkeye 3,5 milyar dolar katkı sağlandığını ve artık rafinerilerin kendi petrolünü kullandığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin petrol ve doğal gazını kendi karalarında ve denizlerinde arayan, bulan ve üreten bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün inşasının sürdüğünü, birinci reaktörün yüzde 95'in üzerinde tamamlandığını ve testlerin devam ettiğini bildiren Bayraktar, bu yılın sonuna kadar ilk elektriği üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Ana muhalefetin bazı kesimlerinin santrali durdurmaya çalıştığını, ancak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Maden arama çalışmalarına da değinen Bayraktar, dünyada maden savaşı olduğunu, Türkiye'nin maden çeşitliliğinde ilk 10'da yer aldığını ve 90 çeşit madenden 70'inin Türkiye'de bulunduğunu kaydetti. Çevreye zarar veren kötü uygulamaların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini, ancak madenciliği öldürmeden ekonomimize katmanın önemini vurguladı.

Doğal gaz ve elektrikte benzeri olmayan devlet desteği uygulandığını belirten Bayraktar, doğal gaz faturalarının yüzde 45'inin ve elektrik faturalarının yüzde 50-52'sinin Hazine tarafından karşılandığını, bunun yıllık 20 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, onun zihninin özgür olmadığını ve vesayet altında olduğunu iddia etti. Özel'in Türkiye menfaatine çalışabilmesi için önce zihnini özgürleştirmesi gerektiğini söyledi.