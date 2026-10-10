Bakan Ben-Gvir, Filistinlileri sürgün edeceğini yapay zeka videosuyla savundu - Son Dakika
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Bakan Ben-Gvir, Filistinlileri sürgün edeceğini yapay zeka videosuyla savundu

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'den sürgün edilmesini savunduğu yapay zeka videosunu X hesabından paylaştı. Videoda geleceğin Savunma Bakanı olacağını savunan Ben-Gvir, göç planını yönetip teşvik edeceğini de ileri sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den sürgün edilmesini savunan ve bunu gerçekleştireceğini ileri süren bir yapay zeka videosu paylaştı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Ben-Gvir, kendisinin geleceğin İsrail Savunma Bakanı olacağını savundu.

Ben-Gvir, İsrail Savunma Bakanı olduğunda işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri sürgün edeceğini "göç planını yönetecek ve teşvik edeceğim" sözleriyle ifade etti.

Paylaşılan yapay zeka videosunda, Gazze'deki Filistinlilerin denize şişeler içinde notlar bıraktığı, Ben-Gvir'in sözde göç talebini içeren bu notları alarak ofisinde göç formlarını onayladığı gösteriliyor.

Videoda, daha sonra Filistinlilerin topraklarından ayrılmak için bir gemiye bindiği görülüyor.

Gazze'ye yönelik saldırılar süresince tüm Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında sürgün edilmesini, yani etnik temizlik yapılmasını, açıkça savunan İsrailli aşırı sağcı bakan, Ulusal Güvenlik Bakanı olarak İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yapılan işkenceyi övmesiyle tanınıyor.

Ben-Gvir'in, İsrail'de bu sene onaylanan Filistinlilere karşı ayrımcı idam cezası yasasının arkasındaki isim olduğu biliniyor.

Kaynak: AA
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