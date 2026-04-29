Bakan Bolat Bursa'da İhracatçılara Vergi İndirimi ve Esnafa Kredi Paketi Müjdesi Verdi

29.04.2026 13:49
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda ihracatçılara yönelik vergi indirimi, esnafa 200 milyon liralık kredi paketi ve finansman desteklerinin artırılması gibi yeni düzenlemeleri açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı Bursa iş dünyasıyla buluşturdu. BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Bolat, ihracatçılara yönelik kurumlar vergisinin imalatçılar için yüzde 9'a, ticaret yapanlar için yüzde 14'e düşürüleceğini hatırlatarak düzenlemenin kısa sürede yasalaşacağını söyledi. Finansman desteklerinin artırıldığını belirten Bolat, Merkez Bankası reeskont kredilerinde limitlerin yükseltileceğini ve döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bursa esnafına yönelik TESKOMB kefaletiyle Halkbank kaynaklarından 200 milyon liralık kredi paketi açıklayan Bolat, geçen yıl kentte esnafa 7 milyar lira finansman sağlandığını, bu yıl kredi maliyetlerinin yüzde 20'ye düşürüldüğünü kaydetti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa'nın 20 milyar doları aşan ihracatı ve 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu vurguladı. Burkay, 48 UR-GE ve HİSER projesiyle 1.500'e yakın firmanın desteklendiğini, 5 Mayıs'ta 160 kişilik ticaret heyetiyle Etiyopya'ya gidileceğini duyurdu. Toplantıda iş dünyası temsilcileri sektörel sorunlarını Bakan Bolat'a aktardı.

