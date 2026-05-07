Bakan Bolat, Cezayirli Mevkidaşı Rezig ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat, Cezayirli Mevkidaşı Rezig ile Görüştü

07.05.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile yaptığı görüşmede, Tercihli Ticaret Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardıklarını bildirdi.

(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile yaptığı görüşmede, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Dönem Toplantısı kapsamında, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile ikili görüşme yaptı.

Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Dönem Toplantısı kapsamında; Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Sayın Kamel Rezig ile ikili görüşme gerçekleştirdik."

Görüşmemizde, stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarına daha güçlü şekilde yansıtılması için atılabilecek somut adımları ele aldık.

Liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticaretimizi çeşitlendirecek ve özel sektörlerimizin pazara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları değerlendirdik.

Bu kapsamda, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık. Anlaşmanın, iş dünyalarımız açısından yeni fırsatların önünü açacağına ve ticari ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Bu temasların, Türkiye-Cezayir ekonomik ortaklığını daha kurumsal, dengeli ve sonuç odaklı bir zemine taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat, Cezayirli Mevkidaşı Rezig ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı

22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
20:54
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 22:34:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat, Cezayirli Mevkidaşı Rezig ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.