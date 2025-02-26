Bakan Bolat, Finlandiya Ziyaretinde Ekonomik İşbirliğini Geliştirdi - Son Dakika
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Bakan Bolat, Finlandiya Ziyaretinde Ekonomik İşbirliğini Geliştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya ile ticaret ilişkilerini güçlendirmek için görüşmeler yaptı.

26.02.2025 14:28
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı'na katılmak üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Finlandiya 2'nci Dönem ETOK/JETCO Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye-Finlandiya JETCO II. Dönem Toplantısı çerçevesinde Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Ville Tavio ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Kamu ve özel sektör temsilcilerimizin katkısı ile Finlandiya ile giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağına inandığım görüşmemiz kapsamında karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık. Ülkemizin en önemli ticari ortağı olan Avrupa Birliği ve üye ülkelerle iş birliğini çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin küresel alandaki iş birliğimize de önemli katkılar yapacağı inancındayız. Türkiye olarak, Finlandiya ile müteahhitlik ve teknoloji alanında iş birliği yapmaya ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışmaya istekliyiz."

Kaynak: ANKA

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