Bakan Bolat Halep'te Türk-Suriye İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Bakan Bolat Halep'te Türk-Suriye İşbirliğini Görüştü

Bakan Bolat Halep\'te Türk-Suriye İşbirliğini Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halep'te iş insanlarıyla bir araya gelip ekonomik işbirliği fırsatlarını değerlendirildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı kapsamında bulunduğu Suriye'nin Halep kentinde, Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Suriyeli ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdiği Suriye'nin Halep kentinde olduklarını bildirdi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"8 Aralık 2024 Devrimi'nin ardından Halep'i ziyaret eden ilk Bakan olarak, bu kadim şehrin yeniden ayağa kalkışına şahitlik ediyoruz. Dünkü Şam ziyaretimizde bizlere eşlik eden milletvekillerimiz Sayın Arslan Tatar ve Sayın Abdurrahim Dusak ile bugün Halep'te bizlere eşlik eden Sayın Ahmet Salih Dal'la birlikte, Halep'in sanayi ve üretim kapasitesinin en önemli merkezlerinden biri olan Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettik.

Halep Sanayi Odası Başkanı Sayın İmad Taha el-Kasem ile bir araya gelerek, Halep'in yeniden inşa ve yapılanma sürecinde taşıdığı ekonomik potansiyeli kapsamlı şekilde ele aldık. Ziyaretimiz kapsamında Suriyeli ve Türk iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, karşılıklı yatırım, ortak üretim ve ticari iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ardından bir fabrika ziyaretinde üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldık, Halep'in yeniden canlanan üretim gücünü ve sanayi altyapısını yerinde değerlendirdik. Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasında Halep'in çok önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Üretim tesislerinin yeniden işler hale gelmesi, istihdamın artırılması ve ticaret yollarının güçlendirilmesi; yalnızca Halep'in değil, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerini gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Halep'in yeniden doğuşu, Suriye'nin ekonomik geleceğinin de en güçlü teminatlarından biri olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat Halep'te Türk-Suriye İşbirliğini Görüştü - Son Dakika

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