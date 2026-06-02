Bakan Bolat'tan Fransa ile Yatırım Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te Fransız iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, toplantıda Türkiye'nin yatırım imkanlarını, stratejik konumunu ve bölgesel tedarik zincirlerindeki rolünü değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, bugün, Fransa'nın önde gelen şirketlerin temsilcileri ile verimli bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımızda, Türkiye'nin yatırım ortamını, güçlü üretim altyapısını, stratejik konumunu ve bölgesel tedarik zincirlerindeki kritik rolünü Fransız iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ticari ilişkilerimiz açısından önem arz eden sektörlerin temsilcileriyle Türkiye-Fransa ekonomik iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin; Avrupa ile entegre üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve dinamik iç pazarıyla Fransız yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunmaya devam ettiğini vurguladık."

Ayrıca, Avrupa Birliği gündeminde yer alan Sanayi Hızlandırma Yasası'nın, Avrupa sanayisi ve tedarik zincirleriyle derin entegrasyona sahip, AB Gümrük Birliği'nin önemli bir ortağı olan Türkiye'nin rolünü gözeten, kapsayıcı bir anlayışla ele alınmasının önemine ilişkin değerlendirmelerimizi iş dünyası temsilcileriyle paylaştık. 17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da Sayın Bakan Nicolas Forissier ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Fransa VIII. Dönem JETCO Toplantısı ve iş dünyası buluşmalarında ortaya koyduğumuz ortak iradenin, bugün Paris'te iş çevreleri nezdinde de güçlü şekilde teyit edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı mevcut dönemde, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın; karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin geliştirilmesi ve üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek ortak projeler vasıtasıyla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; dost ve müttefik Fransa ile, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini daha ileri seviyelere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."