Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Güçleniyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ekonomik istikrarını vurguladı ve Artvin'e önemli yatırımlar yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşların çok can yaktığı, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda Türkiye 23 yıldır istikrarlı, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor." dedi.

Bakan Bolat, Artvin Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizen Bolat, "Yıkıcı ve can alıcı savaşların olduğu bir ortamda barış ve huzur içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı, güçlü liderliğiyle vatandaşının tırnağına zarar gelmeden, toprağımızın bir santimetresine zarar gelmeden ülkemizi yönetiyoruz. Eserler ve hizmetlerle karşınızdayız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaflarımıza geçen yıl biz Artvin'de 740 milyon lira yüzde 50 sübvansiyonlu finansman desteği sağladık. Türkiye genelinde de 176 milyar lira. Bu yılın ilk 6 ayında 411 milyonu geçtik. Bugün, burada bir kez daha müjdeliyoruz pazartesi günü esnaflar için inşallah 100 milyon lira desteğimiz hemen gelecek. Bunu yıl sonuna kadar 1 milyara ulaştıracağız hep birlikte. Bu Artvin ekonomisi, piyasalar için canlandırıcı etki yapacak eminim."

"Bir ayda 177 bin yeni istihdam eklendi"

Bolat, yatırım kredilerinin 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkarıldığını, ayrıca 250 milyar lira taze işletme kredisi desteği açıklandığını vurguladı.

Organize sanayi bölgelerinin 180'den 450'ye çıkarıldığına işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Esnaf sayımız 1 milyon 300 binden 2 milyon 300 bine yükseldi, şirketlerimizin sayıları yükseldi. İhracatımız 8 kat arttı. Mallarda ve hizmetlerde 400 milyar doları aştık. Milli gelirimiz 6 kattan fazla artarak 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin dolarlardan 18 bin küsur dolara yükseldi ve istihdamımız da dün açıklandı, 32 milyon 733 bine yükseldi. Bir ayda 177 bin yeni istihdam eklendi. Bu kadar dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşların çok can yaktığı, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda Türkiye 23 yıldır istikrarlı, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor. Dış dünyada inanılmaz bir olumlu Türkiye algısı var. Türkiye'nin itibarı, saygınlığı var."

Hopa'daki 1500 araçlık tır parkının yatırım sürecine girdiğini belirten Bolat, "Onu birlikte tamamlayacağız. Muratlı Sınır Kapısı bizim tarafımız açık ve tesisimiz orada ama Gürcistan tarafını ikna etmeye çalışıyoruz. Onlar tek kapı Sarp'la yetinmek istiyorlar. Onları ikna ettiğimizde Muratlı'nın da yolcu geçişlerine açılması sağlanmış olacak." diye konuştu.

Bolat, Gürcistan ile 2008 yılında serbest ticaret anlaşması imzalandığını hatırlatarak, "Gürcistan'la ticaretimiz katbekat arttı, 3 milyar dolara yükseldi. 2,7 milyar dolar bizim ihracatımız, 300 milyon dolar onların ihracatı. Bu 3 milyar dolarlık ticaret, taşımacılıkta, lojistik, gümrük işlemleri, diğer gastronomisi, servisleri, tamirhaneleri vesaire Artvin için büyük bir ekonomi getirdi." ifadelerini kullandı.

Artvin'in artık turizmde de büyük bir aşama kaydedeceğini belirten Bolat, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız büyük çalışmalar yapıyor ve özellikle Orta Doğu kökenli turistler açısından Artvin artık hızlı adımlarla turizmde de büyük bir aşama kaydedecek ve oradan da büyük bir gelir kazanacak." dedi.

Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nın Kafkaslara, Rusya Federasyonu'na, Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya ve Uzak Asya'ya bağlanan en önemli kara geçiş noktası olduğunu ifade ederek, "Günlük geçişler 650 civarında çıkış, 650 civarında giriş gibi sürekli yükseldi. Bu yıl da Gürcistan'a ihracatımızda artış var, geçişler de artıyor ve bu minvalde trafik ve gümrük düzeni açısından yeni atılımlarımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Hopa ilçesine giden Bakan Bolat, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası
Diego Carlos’a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

18:25
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talebi
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talebi
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:34:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.