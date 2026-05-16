Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Vefa Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Vefa Vurgusu Yaptı

16.05.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Adilcevaz'da geçmişteki hizmetlerine vefa borcunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ankara'ya döndüğümde Adilcevaz'ımız, Ahlat ve Tatvan'la ilgili belediye ve valilikten bana intikal ettirilen hususlarla ilgili konuların takipçisi olacağım, çünkü Bitlis'e, ilçelerine, Adilcevaz'a bir vefa borcum var." dedi.

Ahlat'taki ziyaretlerinin ardından, 2007-2010 yıllarında kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine geçen Bakan Çiftçi'yi, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri, personel ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Çiftçi, makama geçerek, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Kaymakam Nurhalil Özçelik'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Çiftçi, basın mensuplarına, mavi ile yeşilin buluştuğu tarih ve turizm şehri Adilcevaz'da olduklarını söyledi.

Erzurum'daki temaslarının ardından iki gündür de Bitlis'te ziyaretlerini sürdürdüğünü anımsatan Çiftçi, "Programlarımız gayet güzel ve yoğun geçiyor. Dün valiliğimizi, belediyemizi, Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni olan AK Parti'mizi ve Milliyetçi Hareket Partisini de bu vesileyle ziyaret ettim. Esnaf ziyaretlerimiz oldu. Bugün de geçmişte kaymakamlık yaptığım Adilcevaz ilçemizdeyim. Burası benim 2007-2010 yıllarında severek, benimseyerek, güzel duygularla ayrılarak hizmet ettiğim güzel ve tarihi bir ilçe. Selçuklu ve Osmanlı yadigarı bir yer." diye konuştu.

İnsanlarla kurduğu gönül bağı ve muhabbetin aradan geçen yıllar içinde hiç eksilmediğini ve artarak devam ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ankara'ya döndüğümde Adilcevaz'ımız, Ahlat ve Tatvan'la ilgili belediye ve valilikten bana intikal ettirilen hususlarla ilgili konuların takipçisi olacağım, çünkü Bitlis'e, ilçelerine, Adilcevaz'a bir vefa borcum var. Elimden her ne gelirse buradaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her türlü çabayı, gayreti sarf edeceğim. Buradan şimdi esnaf ziyareti ile beraber belediyemizi de ziyaret edeceğiz. Bugünün sonunda buradaki programımızı tamamlayarak Ankara'ya döneceğiz."

Bakan Çiftçi, daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

Çiftçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Vefa Vurgusu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Vefa Vurgusu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.