Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Vefa Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ankara'ya döndüğümde Adilcevaz'ımız, Ahlat ve Tatvan'la ilgili belediye ve valilikten bana intikal ettirilen hususlarla ilgili konuların takipçisi olacağım, çünkü Bitlis'e, ilçelerine, Adilcevaz'a bir vefa borcum var." dedi.

Ahlat'taki ziyaretlerinin ardından, 2007-2010 yıllarında kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine geçen Bakan Çiftçi'yi, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri, personel ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Çiftçi, makama geçerek, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Kaymakam Nurhalil Özçelik'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Çiftçi, basın mensuplarına, mavi ile yeşilin buluştuğu tarih ve turizm şehri Adilcevaz'da olduklarını söyledi.

Erzurum'daki temaslarının ardından iki gündür de Bitlis'te ziyaretlerini sürdürdüğünü anımsatan Çiftçi, "Programlarımız gayet güzel ve yoğun geçiyor. Dün valiliğimizi, belediyemizi, Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni olan AK Parti'mizi ve Milliyetçi Hareket Partisini de bu vesileyle ziyaret ettim. Esnaf ziyaretlerimiz oldu. Bugün de geçmişte kaymakamlık yaptığım Adilcevaz ilçemizdeyim. Burası benim 2007-2010 yıllarında severek, benimseyerek, güzel duygularla ayrılarak hizmet ettiğim güzel ve tarihi bir ilçe. Selçuklu ve Osmanlı yadigarı bir yer." diye konuştu.

İnsanlarla kurduğu gönül bağı ve muhabbetin aradan geçen yıllar içinde hiç eksilmediğini ve artarak devam ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ankara'ya döndüğümde Adilcevaz'ımız, Ahlat ve Tatvan'la ilgili belediye ve valilikten bana intikal ettirilen hususlarla ilgili konuların takipçisi olacağım, çünkü Bitlis'e, ilçelerine, Adilcevaz'a bir vefa borcum var. Elimden her ne gelirse buradaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her türlü çabayı, gayreti sarf edeceğim. Buradan şimdi esnaf ziyareti ile beraber belediyemizi de ziyaret edeceğiz. Bugünün sonunda buradaki programımızı tamamlayarak Ankara'ya döneceğiz."

Bakan Çiftçi, daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

Çiftçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba eşlik etti.