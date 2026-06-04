Mustafa Çiftçi'den Çevrecik'e Doğal Gaz, İtfaiye Aracı ve Cemevi Düzenlemesi Desteği - Son Dakika
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Mustafa Çiftçi'den Çevrecik'e Doğal Gaz, İtfaiye Aracı ve Cemevi Düzenlemesi Desteği

04.06.2026 15:53  Güncelleme: 16:38
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesine doğal gaz getirilmesi, itfaiye aracı temini ve cemevi peyzaj düzenlemesi için ilgili bakanlıklardan söz alındığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesine doğal gaz gelmesi için ilgili bakanlıklardan söz alındığını, itfaiye aracı sözünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini, cemevinin peyzaj düzenlemesinin de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Çiftçi, yeniden belde statüsü kazanan Çevrecik'te, 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesinde belde halkına hitap etti.

"AK PARTİ HİÇBİR ZAMAN AYRIŞTIRICI BİR DİL KULLANMADI"

Çiftçi, "Seçimlerde daha önceden üç dönem muhtar olarak sizlere hizmet etmiş, sizlerin arasından çıkmış, sizlerin evladı olan başkan adayımız Turgay Çetin'e ben güçlü desteklerinizi sizlerden istirham ediyorum" dedi. Çiftçi, AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını belirterek, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım. AK Parti hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadı. Bugüne kadar hep birlikten, beraberlikten yana oldu" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Anadolu'nun kardeşlik ve gönül medeniyeti üzerine yükseldiğini vurgulayarak, Mevlana'nın sözlerini hatırlattı ve "Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik. Onun için bu topraklara her zaman sevgi tohumu ekmeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz, bir olmalıyız ve beraber olmalıyız" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Çevrecik beldesine itfaiye aracı gönderilmesi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan söz aldıklarını açıklayan Çiftçi, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı arayarak kendisine durumu anlattım. Sağ olsunlar, beldemize bir itfaiye aracı göndereceklerinin sözünü verdiler. Bu desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor; yeni aracımızın beldemize hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Çiftçi, Çevrecik Cemevi'nin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağını bildirdi. Çevrecik'te fahri hemşehri ilan edildiğini aktaran Çiftçi, beldenin ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Doğal gaz çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirildiğini ve doğal gaz sözünün alındığını belirterek seçimlerin ardından Çevrecik'e yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

"KARAR DA SÖZ DE MİLLETİNDİR"

Çiftçi, "Seçimlerin sonucu ne olursa olsun AK Parti'nin her zaman bir ilkesi var. Karar da söz de milletindir. Biz milletimizin sözünü de kararını da başımızın üzerine taç eylemişiz. Vereceğiniz her türlü karara da saygılı olacağımızı şimdiden ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Çiftçi'den Çevrecik'e Doğal Gaz, İtfaiye Aracı ve Cemevi Düzenlemesi Desteği - Son Dakika

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