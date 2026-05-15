Bakan Çiftçi'den Engelliler Haftası Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den Engelliler Haftası Mesajı

Bakan Çiftçi\'den Engelliler Haftası Mesajı
15.05.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Engelliler Haftası'nda işaret diliyle birlik mesajı paylaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle sanal medya hesabından işaret diliyle mesaj paylaştı. Çiftçi, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda işaret diliyle "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam" dedi. Bakan Çiftçi, paylaşımında ayrıca, "Engelliler Haftası vesilesiyle; işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler; her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; aynı bayrağın altında, aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den Engelliler Haftası Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti
Ali Koç ve Rahmi Koç, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etti Ali Koç ve Rahmi Koç, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Hantavirüsten sonra bu kez norovirüs alarmı: Bin 700 yolcu karantinaya alındı Hantavirüsten sonra bu kez norovirüs alarmı: Bin 700 yolcu karantinaya alındı
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada

18:22
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:48
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
17:10
İsrail’e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek’e 3 yıl hapis
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 18:58:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Engelliler Haftası Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.