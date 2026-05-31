Bakan Çiftçi'den Kaza Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı'nda başta Denizli ve Burdur'daki olmak üzere çeşitli yerlerde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin, "Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın huzur ve sevincini yaşadığımız bu mübarek günlerde, başta Denizli ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen acı haberler yüreğimizi dağlamıştır. Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram sevincinin acıya dönüşmediği, yolların bizleri sevdiklerimize sağlıkla ve huzurla kavuşturduğu günlerde buluşmayı temenni ediyor; Rabb'imden milletimizi her türlü kaza, afet ve musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum."