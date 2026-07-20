Bakan Çiftçi'den Öğrencilere Dondurma Müjdesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bağcılar İlçe Temsilciliğinin yaz okulunda eğitim gören öğrencilerin video çekerek sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den karşılık buldu.

TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir öğrenci, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Gökhan abimiz bize dondurma ısmarlayacak" ifadelerini kullanırken, diğer öğrenciler de çağrıya destek verdi.

Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaz okulunu ziyaret ederek Bakan Çiftçi'nin selamlarını öğrencilere iletti ve dondurmaları dağıttı.

Öğrencilere dondurmaların dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler de TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.