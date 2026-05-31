Bakan Çiftçi'den Trafik Kazası Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabındaki mesajında, Kurban Bayramı'nın huzur ve sevincinin yaşandığı bu mübarek günlerde, başta Denizli ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti.

Bakan Çiftçi, "Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram sevincinin acıya dönüşmediği, yolların bizleri sevdiklerimize sağlıkla ve huzurla kavuşturduğu günlerde buluşmayı temenni ediyor, Rabb'imden milletimizi her türlü kaza, afet ve musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.