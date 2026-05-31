Bakan Çiftçi'den Trafik Kazası Mesajı

31.05.2026 12:20
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabındaki mesajında, Kurban Bayramı'nın huzur ve sevincinin yaşandığı bu mübarek günlerde, başta Denizli ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti.

Bakan Çiftçi, "Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram sevincinin acıya dönüşmediği, yolların bizleri sevdiklerimize sağlıkla ve huzurla kavuşturduğu günlerde buluşmayı temenni ediyor, Rabb'imden milletimizi her türlü kaza, afet ve musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:33:34. #.0.4#
