Bakan Çiftçi'den Trafik Uyarısı

31.05.2026 12:50
İçişleri Bakanı Çiftçi, trafik kurallarına uymaya ve güvenli sürüşe dikkati çekti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajla trafik kurallarına uyulması uyarısında bulunarak, "Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından, bayramı tatili sonrası dönüş yolunda olan yurttaşlar için videolu mesaj yayımladı. Mesajında, yurttaşları seyahatleri boyunca dikkatli olmaları konusunda uyaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın; her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın."

Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım.

Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

