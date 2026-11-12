Bakan Çiftçi\'den suç örgütlerine gözdağı: Saklandıkları inlerden çıkaracağız!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın farklı ülkelerinde de sürdürüldüğünü belirtti. Çiftçi, bu yıl 669 organize suç örgütüne yönelik bin 951 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

45 ÜLKEDEN 805 FİRARİ GETİRİLDİ

Yılbaşından bu yana 45 ülkeden toplam 805 firarinin Türkiye’ye getirildiğini açıklayan Çiftçi, bu kişilerin 189’unun çete elebaşı veya örgüt üyesi olduğunu bildirdi. Çiftçi, yıl sonuna kadar 1000 firarinin Türkiye’ye getirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

SERCAN SAYAL YUNANİSTAN'DAN İADE EDİLDİ

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında duyurduğu operasyon kapsamında, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirtilen Sayal'ın; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından arandığı bildirildi.

Yürütülen çalışmalarda Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiğinin tespit edildiği aktarıldı. İade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilen Sayal'ın, işlemleri için İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldüğü, ardından İzmir'e sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.

“TÜRKİYE'NİN HUZURUNA UZANAN HİÇBİR EL UZAKTA DEĞİLDİR”

Suç işleyerek yurt dışına kaçan kişilerin adaletten kaçamayacağını vurgulayan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkarıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz.”

Çiftçi, operasyonlarda görev alan polis, jandarma ve ilgili birimleri tebrik ederek Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ve Adalet Bakanlığına teşekkür etti.