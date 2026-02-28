Bakan Çiftçi: Huzur ve Güven Ülkemizin Geleceği İçin Şart - Son Dakika
Bakan Çiftçi: Huzur ve Güven Ülkemizin Geleceği İçin Şart

Bakan Çiftçi: Huzur ve Güven Ülkemizin Geleceği İçin Şart
28.02.2026 00:09
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, huzur ve güven ortamının ülkenin büyümesi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir ülkenin istikrar içinde büyümesinin, kalkınmasının ve gelişmesinin olmazsa olmazı; huzur ve güven ortamının tesis edilmiş olmasıdır. Terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, siber suçlarla mücadeleden sokak çeteleri ve zehir tacirlerine kadar kamu düzeninin sağlanması noktasında, Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda çok önemli mesafeler kat edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehirli Dernekler Federasyonu (KIRFED) ve federasyona bağlı Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRSİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Çiftçi, herkesin Ramazan ayını kutlayarak, "Anadolu dediğimiz zaman aklımıza vatan gelir; vatan dediğimiz zaman ise ilim, irfan ve ahlak gelir. Kırşehir, Anadolu'nun orta yerinde bir şehir olmanın ötesinde; medeniyetimizin ruhunu mayalayan, yetiştirdiği manevi şahsiyetlerle gönül dünyamızı inşa eden müstesna bir şehrimizdir" ifadelerini kullandı.

'BU HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAYA ÇALIŞANLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

İçişleri Bakanlığı olarak en temel vazifelerinin milletin huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini temin etmek olduğu dile getiren Bakan Çiftçi, "Bir ülkenin istikrar içinde büyümesinin, kalkınmasının ve gelişmesinin olmazsa olmazı; huzur ve güven ortamının tesis edilmiş olmasıdır. Terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, siber suçlarla mücadeleden sokak çeteleri ve zehir tacirlerine kadar kamu düzeninin sağlanması noktasında, Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz milletimizin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapmaktadır. Şehirlerimizde, sokaklarımızda ve caddelerimizde her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI GÜVENLİ, HUZURLU VE MÜREFFEH BİR GELECEK OLARAK İNŞA EDECEĞİZ'

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmanın yolunun güç ile merhameti, kazanç ile ahlakı, devlet ile milleti aynı istikamette buluşturmaktan geçtiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bizler milletimizin huzurunu korumaya, şehirlerimizi daha güvenli hale getirmeye, yatırım ortamını güçlendirmeye, demokrasimizi ve kamu düzenimizi daha sağlam temellere oturtmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerin duası, desteği ve gayretiyle Türkiye Yüzyılı'nı güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek olarak inşa edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu anlamlı programı tertip eden Kırşehirli Dernekler Federasyonu'muza ve Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'mize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: Huzur ve Güven Ülkemizin Geleceği İçin Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: Huzur ve Güven Ülkemizin Geleceği İçin Şart - Son Dakika
