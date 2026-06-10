Bakan Çiftçi: KKTC'nin Yanındayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türkü'nün haklı ve meşru davasında her zaman yanında olduğumuzu, her zaman elimizden gelen bütün desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

Çiftçi, Ercan Havalimanı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC'de yoğun bir program gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile de bir araya geldiğini aktaran Çiftçi, "Sayın İçişleri Bakanımızla, Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Göç İdaresi Başkanlığımız, AFAD Başkanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İçişleri Bakanlığımıza bağlı birimlerimizle tam bir ekiple güzel bir çalışma toplantısı, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Oğuz ile yaptıkları toplantıda ele aldıkları konuların başında, özellikle yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleyi daha da artırmanın geldiğini belirten Çiftçi, bu örgütlere faaliyet alanı tanınmaması için fikir ve güç birliğine vardıklarını söyledi.

Çiftçi, bu konuda tam bir mutabakat sağladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil suç örgütleri maalesef sınır tanımıyorlar. Biz de işbirliğinde sınır tanımayacağız. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığımızla daha etkin mücadele için işbirliğimizi daha da artıracağız. Yine önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de uyuşturucuyla mücadele konusundaydı. Çünkü uyuşturucu ticareti terör örgütlerini besliyor, aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağlıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlarla da etkin mücadele etmek için mutabakata vardık. Bu konuda da inşallah işbirliğimizi daha da derinleştirmiş olacağız."

Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) KKTC'deki desteklerini artıracaklarını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar devletimizin tüm imkanlarını ve İçişleri Bakanlığımızın imkanlarını birlikte paylaşacağız. Tecrübe paylaşımı, personel görevlendirme konusunda buradaki işbirliğimizi daha da derinleştirmiş olacağız. Gayemiz hem Türkiye'nin huzurunu sağlamak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine olumlu manada katkıda bulunmak. Çünkü biz kendi güvenliğimizi, Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. İki dost ve kardeş ülke arasındaki işbirliğini ne kadar geliştirirsek, bundan halklarımızın, ülkelerimizin menfaat sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Çiftçi, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de KKTC'deki temaslarına eşlik ettiğini söyledi.

"Gerekli koordinasyonu sağlayacağız"

Temaslarının ilerleyen günlerde somut meyvelerini vereceğini ifade eden Çiftçi, "Türkiye'ye döndüğüm zaman da bakan yardımcılarımızla, Jandarma Genel Komutanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Yapabileceğimiz katkıları tekrar ele alacağız. Ben işbirliğimizin böylece daha da gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Çiftçi, "değişik alanlardaki işbirliklerini artırma" temennisiyle Türkiye'ye döndüklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türkü'nün haklı ve meşru davasında her zaman yanında olduğumuzu, her zaman elimizden gelen bütün desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.