Bakan Çiftçi Konya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
Bakan Çiftçi Konya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

06.03.2026 18:52
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da esnafı ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi ve dua etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çiftçi, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Çiftçi, burada Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Bakan Çiftçi, daha sonra Konya Valisi İbrahim Akın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, programı kapsamında, AK Parti Konya İl Başkanlığı ile MHP Konya İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

