Bakan Çiftçi Sahil Güvenlik'i Ziyaret Etti

06.03.2026 15:52
İçişleri Bakanı Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ziyarette bulunarak projeleri inceledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından karşılanan Çiftçi, şeref defterini imzaladı.

Bakan Çiftçi'nin komutanlık çalışmaları hakkında bilgi aldığı ziyarette, denizlerde arama kurtarma, deniz emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler, deniz sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hususunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette, yerli ve milli imkanlarla envantere dahil edilecek yüzer ve uçar unsurlar ile mevcut unsurların modernizasyon projeleri, denizde durumsal farkındalığın sağlanması ve Komuta Kontrol Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik geliştirilen projeler ele alındı.

Personel planlaması ve eğitim faaliyetleri, uluslararası ilişkiler kapsamında dost ve müttefik ülkelerin sahil güvenlik teşkilatları ile yürütülen çalışmalar ile yaygın konuş politikası kapsamında devam eden ve planlanan yatırım projeleri de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımına yönelik süreçler de görüşüldü.

Açıklamada, " Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için Mavi Vatan'da görev yapan kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmaları kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Ziyarette Çiftçi'ye, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da eşlik etti.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

