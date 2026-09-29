Bakan Çiftçi, Sakarya\'daki selde görev alan AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerini kutladı

BAKAN ÇİFTÇİ: DAİMA MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima milletimizin yanındayız. Devletimiz, iyi günde olduğu gibi zor günde de milletimizin yanındadır. Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızı güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, büyük bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmaları, devletimizin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha göstermiştir. Milletimizin can güvenliği için gece gündüz demeden, zorlu hava ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

ANKARA,