Bakan Çiftçi, Seçim Öncesi Destek İstedi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Seçim Öncesi Destek İstedi

04.06.2026 15:41
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Reşadiye'de seçimlerde AK Parti'ye destek istedi, hizmet ve eser siyasetine vurgu yaptı.

'AK PARTİ HİZMET SİYASETİ, ESER SİYASETİYLE 25 YILDIR İKTİDARDA'

Kara yolu ile Reşadiye ilçesine geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi pazar günü belediye başkanlığı seçimi yapılacak Çevrecik beldesinde vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Pazar günü inşallah sizlerin önüne sandık geliyor. Güzel bir seçim olmasını temenni ediyorum şimdiden. Biz Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine talibiz İçişleri Bakanlığı olarak. Bunu sağlamak için sizlerin hizmetindeyiz. İnşallah pazar günü güzel bir seçim gerçekleştireceğiz. Burada Mustafa Altın başkanımıza güçlü bir destek vereceğiz. Onu belediye başkanı seçeceğiz. Az önce sordum başkanımıza burada kaç seçmen var diye. Bin 600 küsur tane seçmen olduğunu ifade ettiler. Ben bin tane oy istiyorum. İnşallah sizler bu şekilde adayımızı güçlü şekilde destekleyin biz de seçimlerden sonra AK Parti hizmet siyaseti, eser siyasetiyle bugüne kadar 25 yıldır iktidarda olan bir parti. Biz de elimizden geldiği kadar buranın daha da gelişmesi, güzelleşmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber edebilelim. Başkanımız buraya gelmişken bana bu güzel kasabanın sıkıntıları ile ilgili talepleri ile ilgili dosyalar verdi. Bu beldeyi güzel yerlere getirme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğunu biliyoruz. AK Parti 2002 yılında ben o zaman kaymakamdım. Genç bir kaymakamdım. Mesleğimin şu an 30'uncu yılına ulaştım. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de işte mesleğin zirvesi sayılabilecek İçişleri Bakanlığı'nı 3-4 aydır deruhte ediyorum. AK Parti her zaman için eser siyaseti, hizmet siyaseti, halka hizmeti hakka hizmet olarak aldı. Biz siyasetimizin temelinde bunu önceliklemişiz. Elimizden geldiği kadar milletimize hizmet ederiz. Milletimizin hayır duasını alacağız. Çünkü siyaset ancak bunun için yapılabilir" dedi.

Kaynak: DHA

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