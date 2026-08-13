Bakan Çiftçi: Suç Örgütlerinin Peşindeyiz
İçişleri Bakanı Çiftçi, suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi ve yakalanan kişileri duyurdu.
BAKAN ÇİFTÇİ: TÜRK DEVLETİ'NİN NEFESİ ENSELERİNDE
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Aralarında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu 7 şahıs, Gürcistan'da yakalanarak ülkemize getirildi. Türk Devleti'nin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
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