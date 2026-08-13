Bakan Çiftçi: Suç Örgütlerinin Peşindeyiz

BAKAN ÇİFTÇİ: TÜRK DEVLETİ'NİN NEFESİ ENSELERİNDE

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Aralarında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu 7 şahıs, Gürcistan'da yakalanarak ülkemize getirildi. Türk Devleti'nin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.