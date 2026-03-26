Bakan Çiftçi: Suçla Mücadelede Kararlıyız
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi: Suçla Mücadelede Kararlıyız

26.03.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, suçlulara karşı devlet iradesinin sahada olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sokak çetelerine, organize suç yapılarının uzantılarına ve bu karanlık çevreleri sosyal medya üzerinden cazip göstermeye kalkışanlara mesajımız açıktır, nettir, kesindir. Hiçbirine geçit vermeyeceğiz." diyen Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını anımsattı."

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır. Bu aziz milletin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine kast eden herkes hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Bu mücadele, devletimizin kararlılığının, milletimize verdiği huzur ve güven sözünün sahadaki ifadesidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:38:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.