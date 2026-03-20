Bakan Çiftçi Van'da Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Bakan Çiftçi Van'da Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bakan Çiftçi Van\'da Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi
20.03.2026 15:25
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı'nda Van'da valilik ve askerlerle bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Çiftçi'yi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk ve il protokolü karşıladı.

Valilikte protokol üyeleri ve davetlilerle bayramlaşan Çiftçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Makamda görüştüğü Vali Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlere ilişkin bilgi alan Çiftçi, ardından Hüsrev Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Cami avlusunda kendisini bekleyenlerin bayramını tebrik eden Çiftçi, çocuklara ve vatandaşlara lokum ikram etti.

Daha sonra Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığına geçen Çiftçi ve beraberindekiler, bayramını kutladığı askerlerle yemek yedi.

Bayramlaşma programlarına, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güncel, Cami, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi Van'da Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Van'da Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
