Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü - Son Dakika
Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü

09.04.2026 20:05
İçişleri Bakanı Çiftçi, Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan komiser Atik'le telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan komiser Burak Tolga Atik'le telefonda görüştü.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ziyareti vesilesiyle İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen menfur saldırıda yaralanan ve iki gündür tedavisi devam eden komiser Burak Tolga Atik'le görüntülü görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

Görevleri başında saldırıya maruz kalan emniyet mensuplarının, milletin huzuru, devletin bekası ve kamu düzeninin temini için büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimiz tüm imkanlarıyla kahraman polislerimizin yanındadır. Bu alçak saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını asla zayıflatamayacaktır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza üstün başarılar temenni ediyorum. Rabbim, kahraman polislerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin."

Bakan Çiftçi'nin paylaşımında, görüşmeye ilişkin video da yer aldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Beşiktaş, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü - Son Dakika
Advertisement
