Bakan Ersoy, Adıyaman'da İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi program için geldiği Adıyaman'da İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali, belediye başkanı ve milletvekillerinin yer aldığı toplantı basına kapalı yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Bir dizi program kapsamında kente gelen Bakan Ersoy, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Ersoy, Vali Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri ve kurum müdürlerinin katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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