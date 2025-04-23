Bakan Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kıymetli projede yer almak, çocuklarımızın müzik eğitimi sürecine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.

23.04.2025 22:13
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kıymetli projede yer almak, çocuklarımızın müzik eğitimi sürecine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen ve çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserinde çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Bakanlık olarak bu projede yer almanın ve çocukların müzik eğitimi sürecine katkı sunmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bağlamadan kemana, Türk Sanat Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne uzanan zengin bir repertuvarla sahne alan çocuklarımız, yalnızca yetenekleriyle değil, taşıdıkları coşkuyla ve umutla da hepimizi etkiledi. Bu özel projenin hayata geçmesinde emeği geçen dört bakanlığımıza, üniversitelerimize, güzel sanatlar liselerimize, değerli şeflerimiz Prof. Burak Tüzün ve Hülya Kazan'a ve elbette yüreklerini ortaya koyan sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sanatla büyüyen çocuklarımızın sesi, ülkemizin kültürel geleceğine ilham veriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı - Son Dakika
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