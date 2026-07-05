Bakan Ersoy'dan IRCICA Ziyareti - Son Dakika
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Bakan Ersoy'dan IRCICA Ziyareti

Bakan Ersoy\'dan IRCICA Ziyareti
05.07.2026 15:09
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, IRCICA'da İslam kültür mirasını koruma projelerini değerlendirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam Kültür, Sanat ve Tarih Araştırma Merkezi'ni (IRCICA) ziyaret ederek, merkezin genel direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Bakan Ersoy'un ziyaretinde, İslam dünyasının ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik projeler ile uluslararası iş birlikleri değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren IRCICA'yı ziyaret etti. Ziyarette, merkezin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve uluslararası projelere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılırken, kültürel miras alanındaki iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Ersoy, ziyarete ilişkin olarak sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam medeniyetinin kültürel, sanatsal ve ilmi birikiminin uluslararası ölçekte tanıtılmasına önemli katkılar sunan IRCICA'yı ziyaret ederek merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldık. İslam dünyasının ortak kültürel mirasının korunması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik projeler ile uluslararası iş birliklerini değerlendirdik. Kültür ve medeniyetimizin evrensel değerlerini bilim, sanat ve araştırma ekseninde dünyaya anlatan her çalışmayı son derece kıymetli buluyoruz. Nazik ev sahipliği ve paylaştığı değerli bilgiler için IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Ersoy, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin hedefleri itibarıyla yalnızca Türkiye için değil, tüm İslam dünyası açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Üniversitede yetişecek bilim insanlarının insanlığa önemli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmalara gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Ersoy, ayrıca merkezin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile yürüttüğü iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ARAŞTIRMA, YAYIN VE EĞİTİM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

İslam İşbirliği Teşkilatının altı alt kuruluşundan biri olan IRCICA, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı iki alt kuruluştan biri olarak yaklaşık 40 yıldır İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Merkez, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen Babıali yerleşkesindeki beş ayrı binada çalışmalarını sürdürüyor. IRCICA, İslam medeniyeti ve İslam ülkelerinin kültürlerine yönelik araştırmalar, yayınlar, uluslararası bilimsel konferanslar, sanat festivalleri ve eğitim programları düzenliyor. Müslüman toplumların tarihi, bilim ve felsefe tarihi, sanat, geleneksel el sanatları ile mimari miras, merkezin temel çalışma alanları arasında yer alıyor. Merkez ayrıca, üniversiteler, akademisyenler, araştırmacılar ve kültür kurumları arasında uluslararası iş birliklerini desteklerken, İslam ve Müslüman kültürlerine ilişkin doğru bilginin dünya kamuoyuna aktarılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

IRCICA, bugüne kadar yüzlerce sempozyum, eğitim programı ve sergiye imza attı. Bilim ve felsefe tarihi, yazma eserler, kitap koleksiyonları, tarihi el yazması arşivleri ile üye ülkelerdeki mimari eserler ve anıtlar üzerine araştırmalar gerçekleştiren merkez, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman toplulukların kültürel ve mimari mirasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda IRCICA, üye ülkelerle ve benzer hedefleri paylaşan uluslararası kuruluşlarla kültürel iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan IRCICA Ziyareti - Son Dakika

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