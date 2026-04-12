Bakan Ersoy'dan Netanyahü'ye Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Uluslararası hukuk önünde sicili açık olan bir yönetimin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Netanyahu'nun gerçekleri çarpıtan söylemleri, işlediği suçların üzerini örtme çabasından ibarettir. Uluslararası hukuk önünde sicili açık olan bir yönetimin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hakikatin, adaletin ve mazlumların yanında olmanın en güçlü ifadesidir. Türkiye, her platformda gerçeği dile getirmeye ve insanlık vicdanını savunmaya devam edecektir. Masum sivillerin yanında durmayı sürdürecek, hukuk önünde hesap verilmesi için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz."